“Chegou a casa com a cara cheia de sangue”: Avó de vítima de grupo ligado aos 'casuals' faz depoimento aterrador

“Era sexta-feira e o meu neto ia ficar em minha casa porque ia ao jogo [no estádio da Luz]. Mas chegou às 22h, mais cedo do que habitual. Estava muito assustado e com a cara esfacelada, cheio de sangue. Só me disse ‘avó fui assaltado’ e pediu-me para não ligar ao pai.” O relato é da avó de uma das vítimas do grupo ligado ao movimento ‘casuals’ da claque No Name Boys e foi feito em tribunal. O jovem, na altura com 17 anos, foi atacado pelo grupo a poucos metros do estádio da Luz. Roubaram-lhe um fio e espancaram-no.