"Foi tentativa de homicídio”: Família diz ter sido agredida por seguranças de bar em Vila Nova de Gaia

Jovem, de 24 anos, sofreu ferimentos graves no rosto.

Uma família de cinco pessoas, entre as quais uma jovem de 16 anos, diz ter sido violentamente agredida por cinco homens, que garante serem seguranças, num bar no cais de Vila Nova de Gaia. O caso ocorreu na noite do último domingo e já foi denunciado à GNR que está a investigar.