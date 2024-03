Incêndio em marquise obrigou a retirar 30 moradores de prédio na Trofa

Moradores da habitação em que as chamas deflagraram passaram a noite em casa de familiares.

Um incêndio deflagrou na marquise de um apartamento, na rua Fernão Magalhães, na Trofa, na madrugada desta sexta-feira, e obrigou a que 30 pessoas tivessem que sair das respetivas casas por precaução.Os moradores da habitação onde as chamas deflagraram, um casal de idosos com cerca de 80 anos e a neta de 25, não sofreram ferimentos. Passaram a noite em casa de familiares, já que a casa tinha muito fumo.O alerta chegou aos bombeiros pelas 4h45 e foi dado por uma pessoa que passava na rua e que se apercebeu das chamas no apartamento situado no terceiro andar.