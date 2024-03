Portugal acolhe tourada de anões proibida em Espanha

Plataforma Basta de Touradas repudia realização do espetáculo de humor taurino.

Na altura, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, considerou o evento "atentatório da dignidade humana e contraditório com tudo o que importa defender no plano das políticas de inclusão". Em declarações ao Correio da Manhã, João Guerra, da organização do evento, contrapôs: "Estas pessoas, algumas com deficiência, têm direito a ter a profissão que querem. Aliás, têm carteira profissional de toureiros, e este espetáculo existe já há muitos anos".





A tourada de anões vai regressar a Portugal a 16 de junho, pela mão da Comissão de Festas da Senhora da Abadia, na localidade de Abade de Neiva, Barcelos.Em comunicado, a plataforma Basta de Touradas repudiou esta sexta-feira a realização do espetáculo de humor taurino por estar em causa, "além do lamentável abuso dos animais, a dignidade humana".Em Espanha, o parlamento proibiu as touradas com anões em abril de 2023, "por serem considerados espetáculos degradantes para pessoas portadoras de deficiência", recordou a plataforma. O pO cartaz do espetáculo em Barcelos refere também a participação de recortadores. Estes toureiros enfrentam o touro só com a ajuda do próprio corpo, ou com um utensílio simples, como uma vara. De acordo com a plataforma, a modalidade "não está prevista no regulamento do espetáculo tauromáquico"."Espera-se assim que o Estado português legisle no sentido de proibir determinantemente este tipo de espetáculos degradantes com pessoas com nanismo e que a Inspeção-Geral de Atividades Culturais atue no sentido de impedir a realização deste espetáculo", concluiu o comunicado.Em junho de 2022, um grupo espanhol de comediantes atuou numa tourada de anões na Benedita, no concelho de Alcobaça. Os anões lidaram