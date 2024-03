Rangers lamenta morte de adepto após jogo com Benfica

Clube escocês não especifica a causa da morte.

Nas imagens, é possível ver adeptos dos encarnados, mas não são visíveis simpatizantes da equipa de Glasgow.





Pancadaria entre adeptos nas bancadas da Luz durante o Benfica-Rangers





O encontro terminou com um empate (2-2). Os encarnados somaram o terceiro jogo consecutivo sem vencer.

Um adepto do Glasgow Rangers morreu após o jogo contra o Benfica no Estádio da Luz, na quinta-feira, anunciou esta sexta-feira o emblema escocês."É com profunda tristeza que o Rangers tomou conhecimento do falecimento do adepto Thomas McAllister em Lisboa, após o jogo da noite passada da Liga Europa com o Benfica. Os pensamentos imediatos de todos no clube estão com a família e os amigos de Thomas", escreveu o clube narede social X, sem especificar a causa da morte.Durante o duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, registaram-se cenas de pancadaria nas bancadas.