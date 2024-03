Neve corta estradas municipais no distrito de Viseu e encerra escolas em Vinhais e Montalegre

Proteção Civil registou 46 ocorrências entre as 0h00 e as 7h00 devido ao mau tempo.

A queda de neve registada durante a noite obrigou ao corte de estradas municipais no norte do distrito de Viseu, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Tâmega e Sousa.

Segundo a mesma fonte, cerca das 9h00 mantinham-se cortadas a Estrada Municipal 553, entre Resende e Feirão, e a Estrada Municipal 553-1, entre Felgueiras e Bigorne (já no concelho de Lamego).

"Estradas condicionadas neste momento não há nenhuma. A Estrada Nacional 321 (entre Castro Daire e Cinfães) esteve condicionada, mas já está aberta desde as 6h00", acrescentou.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 0h00 e as 7h00 desta sexta-feira 46 ocorrências devido ao mau tempo, tendo a maioria ocorrido na região Centro, relacionadas com limpeza de vias.

O 'site' da ANEPC dá conta de várias ocorrências relacionadas com quedas de árvore, de estruturas e de neve.

Elísio Pereira, oficial de operações na ANEPC, disse à Lusa, pelas 7h50, que, das 46 ocorrências, 26 ocorreram na região Centro, sobretudo no distrito de Viseu, onde foram registadas 15 limpezas de via.

"As 46 ocorrências são de limpezas de via. Não foram ocorrências de grande dimensão que dessem alguma preocupação", disse.

Portugal continental está desde quarta-feira com avisos laranja e amarelo de chuva por vezes forte, acompanhada de trovoadas, queda de neve, vento e agitação marítimas fortes até domingo.

Montalegre

As escolas estão encerradas e os transportes escolares não saíram esta sexta-feira, em Montalegre, devido à queda de neve, segundo o estabelecimento de ensino e os bombeiros.

"Já foram encerradas as escolas, foi dada a ordem para não saírem os autocarros e temos já no terreno todos os meios que estavam previstos entrar em funcionamento, nomeadamente os limpa-neves dos bombeiros e do município", afirmou à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Montalegre, Miguel Monteiro.

Em comunicado publicado nas redes sociais, também o Agrupamento de Escolas doutor Bento da Cruz avisou a comunidade educativa que devido às condições meteorológicas adversas hoje não haverá atividades letivas nas escolas deste concelho do norte do distrito de Vila Real.

Em Montalegre estudam cerca de 600 alunos nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas Doutor Beto da Cruz, secundária do Baixo Barroso e escolas básicas de Montalegre, Salto e Cabril.



Vinhais

As escolas de Vinhais também estão encerradas e os transportes escolares não saíram esta sexta-feira devido à queda de neve no concelho, o que afetou cerca de 500 alunos, disse à Lusa, o presidente do agrupamento de escolas.

"Tendo em conta as indicações da proteção civil municipal, as atividades letivas foram suspensas por motivos de segurança, já que havia condicionalismo de circulação para táxis e autocarros neste concelho", explicou Rui Correia.

De acordo com este responsável, professores e auxiliares de educação, que se puderam deslocar, estão no estabelecimento de ensino em exercício das suas funções.

De acordo com a GNR, cerca das 9h25 não havia estradas cortadas no distrito de Bragança devido ao mau tempo.



Boticas



Os transportes escolares provenientes das zonas mais altas de Boticas foram suspensos esta sexta-feira por precaução, deixando em casa cerca de 180 alunos, disse o presidente da Câmara.



Fernando Queiroga referiu que nevou com intensidade na parte superior do concelho, estando no terreno desde as 6h00 os meios da Proteção Civil Municipal, nomeadamente veículos limpa-neve e para espalhar sal.

"Circula-se com muita dificuldade e em alguns sítios, por enquanto, ainda não se circula. Portanto, não há transportes dos alunos para o agrupamento de escolas", afirmou o autarca à agência Lusa.

As zonas mais afetadas encontram-se acima dos 700 metros de altitude, da Carreira da Lebre para as aldeias de montanha do município do norte do distrito de Vila Real.

"A circulação só [se faz] com viaturas quatro por quatro e com muito cuidado", salientou Fernando Queiroga.