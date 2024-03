Novo acórdão mantém pena de prisão para suspeito da morte de adepto italiano junto ao Estádio da Luz

Restantes 21 arguidos voltaram a ser absolvidos de participação em rixa, dano com violência e omissão de auxílio.

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou esta sexta-feira, com um novo acórdão, a decisão judicial que em 2020 condenou a quatro anos de prisão o homem acusado de atropelar mortalmente o adepto do Sporting Marco Ficini, em 2017.

A Relação tinha anulado parcialmente a decisão do Tribunal Central Criminal de Lisboa, que em 30 de outubro de 2020 condenou Luís Pina, ligado à claque benfiquista No Name Boys, a quatro anos de prisão por homicídio por negligência grosseira, na sequência do atropelamento do adepto italiano de futebol junto ao Estádio da Luz, na capital portuguesa.

O Tribunal da Relação ordenou a reformulação da decisão de primeira instância por falta de fundamentação.

Esta sexta-feira, na leitura do novo acórdão, o juiz Francisco Henriques decretou a mesma pena de prisão para Luís Pina.

Os restantes 21 arguidos no processo, com ligações aos No Name Boys ou à claque sportinguista Juventude Leonina, voltaram a ser absolvidos de participação em rixa, dano com violência e omissão de auxílio.