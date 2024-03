Professor agredido por aluno de 15 anos em escola de Ermesinde

Estudante desmente.

Um professor terá sido agredido por um aluno durante uma aula de educação visual na escola de São Lourenço, em Ermesinde, esta quinta-feira. A agressão terá acontecido depois do docente pedir aos alunos que se calassem e de lhes tirar umas folhas.O estudante desmente a versão do professor e diz que ele é que terá sido agredido. O aluno afirma que o professor se dirigiu a ele e lhe tirou umas folhas. Quando o aluno questionou o motivo, o professor ter-lhe-á apertado o pescoço, conta o estudante.O aluno de 15 anos foi identificado. Os pais do menor também foram chamados à escola para serem identificados.À PSP, tanto o estudante, como o professor, de 58 anos, demonstraram intenção de apresentar queixa.