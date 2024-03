Funeral da atriz Estrela Novais realiza-se amanhã

Homenagens fúnebres iniciam-se na tarde desta sexta-feira.

As homenagens fúnebres à atriz Estrela Novais, que morreu aos 70 anos, iniciam-se na tarde desta sexta-feira, em Lisboa, e o funeral realiza-se no sábado no Crematório dos Olivais, transmitiu à Lusa um amigo da família.

Segundo informação transmitida pelo ator Gonçalo Barata, amigo da família de Estrela Novais, "as homenagens fúnebres serão na Igreja de São Pedro de Alcântara, dia 08 [esta sexta-feira] a partir das 16h00", em Lisboa.

Já o funeral realizar-se-á no sábado a partir das 14h30, na Igreja de S. Pedro de Alcântara, seguindo depois o corpo, às 15h00, para o Crematório dos Olivais, também em Lisboa, com o cortejo fúnebre a passar em frente à escola D. Pedro V, onde Estrela Novais se dedicou ao ensino até aos últimos dias de vida, desde a Oficina de Expressão Dramática a partir de 1992 até às disciplinas de Interpretação, Movimento ou Dramaturgia em 2024.

Estrela Novais nasceu a 13 de março de 1953, no Porto, estreou-se como atriz profissional em 1970, com "Bodas de Sangue", de Garcia Lorca, numa encenação de Carlos Cabral para o Teatro Experimental do Porto, e em 1973 participou na fundação da Seiva Trupe.

Foi também uma das fundadoras do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica - FITEI.

Ao longo da sua carreira trabalhou com Teatro Experimental do Porto, Seiva Trupe, Teatro da Politécnica, Companhia de Teatro de Almada, Companhia de Teatro A Barraca, Grupo Comédias de Lisboa, Teatro Tejo, Teatro Nacional D. Maria II, Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul, DRAMAX Oeiras, entre outras estruturas como o antigo Serviço de Animação, Criação Artística e Educação pela Arte (ACARTE), da Fundação Calouste Gulbenkian.

De acordo com o perfil disponível na base de dados do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, entre 1979 e 1982, tendo frequentado, em Roma, o curso de encenação da Academia Silvio d'Amico, e estagiado com Orazio Costa, Giorgio Strehler, Ronconi, Dario Fo e Vittorio Grassman.

Participou também em diversas séries e novelas portuguesas, tendo recebido vários prémios, nomeadamente Melhor Atriz de Teatro (1984), atribuído pela revista Mulheres, e Melhor Atriz de Cinema (1986) atribuído pela revista Nova Gente.