Judite Sousa comenta noite eleitoral na CMTV

Jornalista, que regressa ao ecrã após dois anos e meio de ausência, diz que convite do canal do CM era “irrecusável”.

Judite Sousa vai voltar ao pequeno ecrã, desta vez da CMTV, para a noite eleitoral.



Há dois anos e meio afastada da televisão, a jornalista junta-se no próximo domingo, dia 10, ao painel de comentadores da emissão especial ‘Eleições 2024’ (20h00), para analisar ao detalhe a noite que se adivinha histórica a partir do estúdio principal, construído especialmente para as legislativas, onde José Carlos Castro conduz a emissão.

"O facto de ter o jornalismo agarrado a mim, como se de uma segunda pele se tratasse, faz com que este fosse um convite irrecusável", começa por dizer a jornalista sobre este desafio.



"Estive praticamente em todas as noites eleitorais nos últimos 40 anos e esta é mais uma. Não estarei como âncora, mas ao nível da análise e do comentário", afirma, sublinhando que vai ser uma noite especial, até por causa do empate técnico entre a AD e o PS.

Além desta emissão ser "extraordinariamente desafiante" do ponto de vista profissional, Judite Sousa também está consciente de que a sua presença irá suscitar alguma curiosidade entre os telespectadores.



"Há dois anos e meio que não sou vista em público. Portanto, as pessoas não sabem como é que eu estou. Não sabem se estou bem, não sabem se estou mal, não sabem se estou mais magra, se estou mais gorda... Portanto, desse ponto de vista, acho que deve existir alguma curiosidade. E acho, também, que deve existir alguma curiosidade em relação à forma como eu estou do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista das minhas competências profissionais. E eu aceitei este convite exatamente para mostrar que, decorridos dois anos e meio do meu desaparecimento em circunstâncias um pouco absurdas, estou de volta com todas as competências profissionais que adquiri ao longo de uma carreira, ao longo de uma vida", remata.