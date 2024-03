Auditorias das gémeas brasileiras que receberam medicamento Zolgensma enviadas ao Ministério Público

O Ministério Público (MP) já tem a auditoria do Hospital de Santa Maria (HSM) e o projeto de relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) sobre o caso das gémeas brasileiras que receberam, naquele hospital, o medicamento Zolgensma para a atrofia muscular espinhal, em junho de 2020, o mais caro do mundo (ver texto ao lado). O inquérito foi aberto na sequência de terem surgido suspeitas de que as gémeas brasileiras terão beneficiado de uma alegada ‘cunha’ de Marcelo Rebelo de Sousa para que pudessem beneficiar de tratamentos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), o que o Presidente da República sempre negou.