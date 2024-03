Três mortos na queda de um helicóptero militar dos EUA na fronteira mexicana

Vítimas são dois soldados e um agente fronteiriço.

Um helicóptero da Guarda Nacional dos Estados Unidos da América (EUA) despenhou-se esta sexta-feira, a sul do estado do Texas, na fronteira mexicana. O acidente causou a morte de dois soldados e um agente fronteiriço. A bordo seguia mais um soldado, informou a Fox News.



O acidente ocorreu pelas 14h50 de sexta-feira (21h50 de sexta-feira em Lisboa). "Um helicóptero UH-72 Lakota, afeto à Missão Federal de Apoio à Fronteira Sudoeste, despenhou-se (...) quando efetuava operações aéreas perto de Rio Grande City, no Texas", informou o Exército norte-americano em comunicado.