Embaixada em Moscovo pede a portugueses cautela após alertas para risco de atentado

População deve evitar "locais com grande concentração de pessoas".

A Embaixada de Portugal em Moscovo instou sexta-feira os portugueses naquele país a evitarem "locais com grande concentração de pessoas", após alertas para possíveis ataques terroristas na Rússia nos próximos dias emitidos por vários países ocidentais.

"Na sequência de informações sobre a recente neutralização de uma tentativa de ataque terrorista em Moscovo, a Embaixada de Portugal na Federação da Rússia apela aos cidadãos portugueses para que tenham cautela redobrada, reiterando as recomendações constantes desta página para que evitem locais com grande concentração de pessoas", pode ler-se numa nota publicada no Portal das Comunidades.

Numa atualização publicada este sábado neste portal do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, a Embaixada de Portugal em Moscovo recordou ainda que se mantém "válida a recomendação para que os cidadãos portugueses não se desloquem à Federação da Rússia".

As embaixadas de vários países europeus alertaram este sábado para possíveis ataques terroristas na Rússia nos próximos dias, após avisos no mesmo sentido por Estados Unidos e Reino Unido.

Numa mensagem publicada no seu portal, a embaixada dos Estados Unidos indicou inicialmente que grupos extremistas têm "planos iminentes para atacar" grandes multidões na Rússia e pediram aos seus cidadãos que evitassem locais muito frequentados.

A embaixada do Reino Unido também publicou um aviso na internet e garantiu estar a acompanhar a situação.

Posteriormente, outras embaixadas, como as da Alemanha, dos Países Baixos e da Letónia pediram aos seus cidadãos que tomassem medidas de segurança adicionais, tendo em conta o risco de atentados.

As missões diplomáticas não forneceram quaisquer outras informações sobre eventuais ataques.

Realizaram-se esta sexta-feira numerosos eventos para assinalar o Dia da Mulher, que é um feriado na Rússia, sem incidentes.

Até agora, as autoridades locais não comentaram as informações sobre os possíveis ataques divulgados pelas embaixadas.