Viktor Orbán expressa apoio a Donald Trump nas eleições presidenciais nos EUA

"uma vasta gama de questões que afetam a Hungria e os EUA, incluindo a importância primordial de fronteiras fortes e seguras para proteger a soberania de cada nação", informou em comunicado a campanha do ex-presidente norte-americano.

Após a reunião, Viktor Orbán explicou os motivos do apoio a Donald Trump. "Precisamos de líderes no mundo que sejam respeitados e que possam trazer a paz. Ele é um deles! Volte e traga-nos a paz, Senhor Presidente!", escreveu na rede social X.O primeiro-ministro húngaro e o ex-presidente norte-americano são aliados de longa data. A posição sobre a soberania nacional e as políticas de imigração de Viktor Orbán são admiradas por muitos conservadores nos EUA.O chefe do governo húngaro nunca vetou as sanções da União Europeia contra a Rússia, mas em dezembro adiou a aprovação