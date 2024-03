PJ detém no Algarve brasileiro procurado por burlas de milhões de reais no Brasil

Vai aguardar extradição em prisão preventiva.

Um homem brasileiro, de 60 anos, foi detido pela Unidade de Informação Criminal da PJ, no Algarve, pela prática do crime de burla qualificada. O detido tinha um mandado de detenção internacional emitido em setembro pelas autoridades judiciárias brasileiras.Segundo comunicado da PJ, os crimes ocorreram em 2017, em Santa Catarina, no Brasil. O suspeito, que trabalhava na função pública, aproveitou os conhecimentos para praticar burlas de milhões de reais.O homem vai aguardar extradição em prisão preventiva.