Homem aguarda em prisão preventiva o processo de extradição.

A PJ deteve no norte do País um membro da Camorra, máfia napolitana, procurado há mais de 20 anos pelas autoridades italianas e sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu.



O homem, de 69 anos, condenado a uma pena de prisão de 15 anos por tráfico de droga, ausentou-se de Itália após a prática do crime.

O detido aguarda em prisão preventiva o processo de extradição.