"El Doctor": Extraditado para Portugal traficante de droga preso na Colômbia

Justiça portuguesa condenou o homem a 11 anos de prisão.

Uma equipa da PJ ajudou esta semana a extraditar para Portugal um traficante de droga preso na Colômbia, conhecido no meio internacional como "El Doctor".Em 2012, numa operação executada na Costa da Caparica, a PJ apreendeu mais de 340 quilos de cocaína de elevado grau de pureza e deteve outros quatro suspeitos, todos estrangeiros. A justiça portuguesa condenou em primeira instância o extraditado, de nacionalidade colombiana, a 11 anos de prisão. Contudo, esgotaram-se os prazos de prisão preventiva e "El Doctor" acabou por ser libertado.Ausentou-se para parte incerta, mas a polícia espanhola localizou-o, deteve-o e extraditou-o para os Estados Unidos (EUA). As autoridades norte-americanas emitiram um mandado de detenção com eficácia internacional por crimes praticados nos EUA.