Agência da ONU em risco de ruína após ser acusada de cumplicidade com o Hamas

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA), organização acusada de cumplicidade com o Hamas, está em risco de ruína devido à suspensão de apoio financeiro por parte de vários países.Philippe Lazzarini, o chefe da UNRWA, afirmou que reação dos doadores às alegações israelitas pode levar à falência da organização e colocar em risco a ajuda humanitária a mais de dois milhões de pessoas que vivem em Gaza."O que está em jogo é o destino dos palestinianos em Gaza, a curto prazo, que estão a passar por uma crise humanitária sem precedentes", afirmou, citado pela agência Reuters.A UNRWA nasceu em 1949 e está no centro da ajuda humanitária no enclave palestiniano. Os cuidados de saúde e a educação também são assegurados pela organização.Israel acusou alguns funcionários da UNRWA de estarem envolvidos no atentado do grupo islamita a 7 de outubro. Assim que a informação foi repercutida, várias nações condenaram a ONG e consideraram que suspender o financiamento seria o mais acertado a fazer.