Libertadas 13 mulheres chinesas obrigadas a prostituírem-se 24 horas por dia em Palma

Operação desmantelou a organização criminal que lucrava com a exploração sexual das vítimas e com a venda de estimulantes sexuais.

A Polícia Nacional libertou em Palma 13 mulheres de nacionalidade chinesa que eram obrigadas a prostituir-se 24 horas por dia e deteve 17 membros da rede em Madrid, Barcelona, Polónia e na capital das Baleares.

Em comunicado, a polícia informou este sábado que a operação contou com a colaboração da Europol e que serviu para desmantelar a organização criminal que lucrava com a exploração sexual das vítimas e com a venda de estimulantes sexuais.

A Polícia Nacional realizou sete buscas, seis em Palma e uma em Barcelona, nas quais foram apreendidos 15 mil euros em dinheiro, 14 telemóveis e outros dispositivos, bem como diversa documentação.