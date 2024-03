Atriz Viscella Richards encontrada morta e com mãos atadas após assalto em casa nas Caraíbas

Cuidadora encontrou a mulher no chão do quarto e alertou as autoridades.

"Estávamos preocupados com a segurança dela e estávamos a preparar tudo para arranjar alguém que ficasse com ela à medida que a doença progredisse", disse a prima de 'Vikki' ao Daily Mail.









A atriz Viscella Richards foi encontrada morta em casa em North Valsyn, nas Caraíbas, esta quarta-feira. A mulher, de 79 anos, estava com as mãos atadas e havia diversos sinais de que a habitação tinha sido assaltada. O disco rígido que continha as imagens de videovigilância foi levado pelos criminosos.O alerta foi dado às autoridades pela cuidadora da atriz, que a encontrou no chão do quarto depois de ter passado um dia sem conseguir entrar em contacto com Viscella.Segundo o Daily Mail, a polícia acredita que a vítima tenha sido assassinada pelos ladrões que invadiram a propriedade. No entanto, o corpo não apresentava marcas de violência. Prossegue agora uma investigação para apurar as circunstâncias da morte.Viscella Richards, também tratada por 'Vikki', ficou conhecida por interpretar papéis em filmes dos anos 60 e 70, como Black Snake e Zeta One. Nascida em Trinidad, mudou-se para o Reino Unido com a família quando tinha seis anos, tendo regressado à terra natal após a reforma.Apesar da reforma, Viscella Richards não deixou o mundo da atuação, tendo continuado a trabalhar com um grupo de teatro e em vários projetos.De acordo com familiares, a idosa sofria de demência, mas ainda conseguia ter alguma independência.