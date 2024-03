Três ativistas climáticos detidos após bloquearam trânsito na Rua da Escola Politécnica em Lisboa

"Travar a crise climática não está na mesa de voto, mas sim nas mãos das pessoas", lê-se num comunicado do grupo.

O movimento Climáximo anunciou, este sábado, a detenção de três ativistas que bloquearam a estrada da Rua da Escola Politécnica, em Lisboa."Neste dia todas as pessoas têm de parar e refletir sobre o que vamos fazer, visto que travar a crise climática não está na mesa de voto, mas sim nas mãos das pessoas", lê-se no comunicado divulgado pelo coletivo.Segundo o grupo ativista, a estrada esteve cortada durante cerca de 30 minutos."Nenhum partido que amanhã vai a votos tem propostas compatíveis com travar esta crise, preferindo continuar a pôr o lucro de alguns ultra-ricos acima da vida das restantes pessoas" disse Leonor Canadas, porta-voz da ação.O Climáximo tem levado a cabo diversas ações nas últimas semanas, apresentando no seu site um plano que une diversas propostas dos movimentos sociais, sindicatos e académicos sobre como se pode travar a crise climática em Portugal.contactou a PSP de Lisboa, que não confirmou a ocorrência.