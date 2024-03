Refeições com "teor em germes totais elevado" servidas em messe da PSP no Porto

Conclusões são de análises pagas por um polícia desagradado com a comida.

As refeições servidas na cantina da esquadra da PSP da Bela Vista, no Porto, denotam "fraca qualidade alimentar" e "um nível higiénico não satisfatório", avançou este sábado o Jornal de Notícias. As conclusões são de análises pagas por um polícia desagradado com a comida.Mais de 20 polícias, entre os quais o agente em questão, participaram numa formação na esquadra da Bela Vista na quinta-feira passada. Com apenas uma hora de almoço, tiveram de almoçar na messe. A refeição, composta de frango assado, acompanhado de batata, arroz e salada, causou um desagrado geral.De acordo com o relatório dos técnicos laboratoriais, existia na comida, servida por uma empresa privada, "um teor em germes totais elevado". Ao tomar conhecimento dos resultados, o polícia levantou um auto de notícia relativamente à empresa. O caso seguirá para o Ministério Público.A PSP já reagiu ao sucedido, informando estar a tomar medidas no sentido de promover "no âmbito contratual (...) medidas de higienização e de eliminação de potenciais perigos para a segurança alimentar".