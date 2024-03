Trabalhador morre após queda em aterro sanitário

Homem estava a realizar trabalhos de descarga de um camião do lixo.

Um homem de 59 anos morreu, na manhã deste sábado, na sequência de uma queda quando procedia a trabalhos de descarga de um camião do lixo, num aterro sanitário da Resinorte, em Codeçoso, no concelho de Celorico de Basto.



O acidente aconteceu pelas 08h10. Segundo o comandante dos Bombeiros Celoricenses, Fernando Gomes, os elementos da corporação já encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, já não foi possível reverter a situação e o óbito acabou por ser declarado no local.

Serão agora investigadas as causas da queda do trabalhador - de uma altura estimada em sete metros -, não estando excluída a hipótese de a mesma ter sido provocada por uma doença súbita.

No local, além dos Bombeiros Celoricenses e da GNR, estiveram também equipas médicas do INEM e ainda psicólogos, que prestaram apoio aos colegas da vítima, que residia na freguesia de Agilde, também em Celorico de Basto.