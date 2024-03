Conheça a menina brasileira de 10 anos que vai ter obras expostas no Museu do Louvre

"Isto é um grande privilégio", disse Sophia Helena.

Sophia Helena tem dez anos e pinta desde que se lembra. O talento da menina foi reconhecido internacionalmente e vai estar exposto no Museu do Louvre, em Paris, França.



Segundo o portal G1, há cerca de um ano e meio Sophia começou a frequentar um atelier de pintura e passou a produzir telas com tinta acrílica. Duas das obras foram agora selecionadas para fazer parte de uma exposição num dos museus mais famosos do mundo.

"É uma alegria porque muito poucas pessoas vão expor no Louvre com esta idade. Então, isto é um privilégio", disse a menina.

Foi na Escola Adventista de Jacarepaguá, quando tinha apenas seis anos, que Sophia foi desenvolvendo o gosto pelo desenho e pela pintura.

"Lembro-me que gostava muito de desenhar e eu fazia vários desenhos no meio da aula. A professora chegou para a minha mãe e perguntou se eu poderia fazer algum curso", lembra Sophia.

A história de Sophia está a ser divulgada por alguns meios de comunicação brasileiros e está a ser descrita uma "conquista" para o país.