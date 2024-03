Maior nevão em seis anos: Neve atinge meio metro de altura no Interior Norte e Centro do País

Depressão Monica causa 200 situações que obrigam a intervenção dos operacionais.

A passagem da depressão Monica provocou o maior nevão dos últimos seis anos, tendo a neve atingido meio metro de altura nas Terras Altas do Interior do Norte e Centro.

Num balanço às 15h00 deste sábado, a Autoridades Nacional de Emergência e Proteção Civil divulgou que desde as zero horas verificaram-se 200 ocorrências.





A maior parte foi na região Centro (91) e no Norte (69), com as situações mais relevantes provocadas por rajadas de vento que levaram à queda de árvores e estruturas. A chuva intensa também causou algumas inundações.

Um desses exemplos é a Aldeia de Santa Catarina de Sítimos, em Alcácer do Sal, que ficou isolada, devido ao corte da Estrada Regional 257.

A Norte estava ao início da tarde condicionada devido à neve a Estrada Regional 205 – 5 , no Gerês; e também a Estrada Nacional 15 na Zona do Marão.