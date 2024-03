Ladrões assaltam café, bebem álcool e incendeiam estabelecimento antes de fugirem em Vendas Novas

Polícia Judiciária foi acionada.

Um restaurante em Vendas Novas, no distrito de Évora, ficou destruído após ter sido assaltado e incendiado na madrugada deste sábado. A informação foi confirmada aopelo proprietário do estabelecimento, Luís Pateiro, que diz ter-se tratado de um "ato de puro vandalismo".A mesma fonte revelou aoque o assaltantes consumiram bebidas alcoólicas antes de roubarem o dinheiro da máquina do tabaco. Não satifeitos, incendiaram o restaurante antes de se colocarem em fuga.O alerta foi dado às 3h00. De acordo com o proprietário, a Polícia Judiciária foi acionada.sabe que um dos suspeitos foi detido.