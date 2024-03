"Drogou-me e tentou-me violar": Droga do amor faz nova vítima

CM descobre mais uma vítima de 'tio Bubu' que revela os contornos de uma noite de terror.

João, nome fictício, tem 26 anos. É mais uma vítima de Bruno Pereira, conhecido nas redes sociais como ‘tio Bubu’, preso pela PJ em Setúbal e agora acusado de matar um jovem depois de o ter drogado. João conheceu-o no ano passado e também ele foi atacado com o que é conhecido como a ‘droga do amor’. Foi depois vítima de uma tentativa de violação. Ainda hoje recupera do medo vivido naquela noite.Saiba mais no