Polícia Judiciária caça mafioso e ‘doutor’ dos traficantes na Colômbia

Doze anos depois de ser apanhado com 340 quilos de cocaína na Costa de Caparica e fugido antes da sentença, a Polícia Judiciária foi à Colômbia buscar Macias Nieto, um dos maiores traficantes do Mundo, para cumprir o que falta da pena de prisão a que foi condenado pelo Tribunal de Almada.Saiba mais no