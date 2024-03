Homem bate com carro contra os portões do Palácio de Buckingham

Condutor foi detido pelas autoridades e levado para o hospital.

Um condutor foi detido em Londres, na noite de sábado, depois de ter batido com o carro onde seguia contra os portões do Palácio de Buckingham, informa o The Sun.De acordo com a mesma fonte, a Met Police refere que o homem foi detido por suspeita de danos criminais, mas que não tinham sido registado feridos.Uma testemunha do acidente refere que "ouviu um grande estrondo", mas que a polícia chegou "ao local muito rapidamente, levou o homem e prendeu-o".O homem foi levado para o hospital.