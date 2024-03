Kate Middleton emite primeira mensagem desde que foi submetida a cirurgia

"Obrigada pelos vossos desejos e apoio contínuo nos últimos dois meses", escreveu.

Kate Middleton agradeceu ao público o seu apoio na sua primeira mensagem pública desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro, juntamente com uma fotografia sua com os seus três filhos.A fotografia, tirada pelo seu marido, o herdeiro do trono, o Príncipe William, mostra Kate, 42 anos, a sorrir e com um aspeto saudável, rodeada pelos Príncipes George e Louis e pela Princesa Charlotte."Obrigada pelos vossos desejos e apoio contínuo nos últimos dois meses", escreveu Kate numa mensagem no Instagram, este domingo. "Desejo a todos um Feliz Dia da Mãe", disse.O Dia da Mãe é celebrado este domingo no Reino Unido.