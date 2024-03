Oito crianças e um adulto morrem e 78 ficam hospitalizados por consumo de tartaruga marinha em Zanzibar

Carne do animal marinho é considerada uma iguaria na região.

Oito crianças e um adulto morreram depois de comerem carne de tartaruga marinha na ilha de Pemba, no arquipélago de Zanzibar, e 78 pessoas foram hospitalizadas, disseram as autoridades no sábado.

A carne de tartaruga marinha é considerada uma iguaria em Zanzibar, apesar de, periodicamente, serem registadas mortes por intoxicação alimentar.

Testes laboratoriais confirmaram que todas as vítimas comeram tartaruga marinha na terça-feira e a primeira morte, a mãe de uma das crianças, ocorreu na sexta-feira, disse o médico do distrito de Mkoani, Haji Bakari.