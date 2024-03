Partido ADN denuncia sucessivos ataques informáticos ao site desde a meia-noite deste domingo

De momento "é impossível colocar online o website do partido ADN".

O Partido da Alternativa Democrática Nacional (ADN) diz estar a sofrer "sucessivos ataques informáticos" no site do partido, desde a 00h00 deste domingo.



Em comunicado, referem que já foram contactados pelo CERT.PT, um serviço de resposta a incidentes do Centro Nacional de Cibersegurança, que tenta identificar os responsáveis dos ataques e coordena a resposta a este tipo de incidentes.

O partido explica que de momento "é impossível colocar online o website do partido ADN".



O CERT.PT também já disponibilizou apoio para o partido "superar o ataque à democracia portuguesa, principalmente em dia de eleições".