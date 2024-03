Surto de cólera em Moçambique provoca dois mortos em poucos dias

Contabilizados 13.397 casos de cólera desde 01 de outubro.

As autoridades sanitárias moçambicanas registaram mais 180 novos casos de cólera no norte do país em três dias e dois óbitos, os primeiros em março, indicam dados oficiais a que a Lusa teve este domingo acesso.

De acordo com o mais recente boletim sobre a progressão da doença, elaborado pela Direção Nacional de Saúde Pública e com dados até 08 de março, estava contabilizado no país um acumulado de 13.397 casos de cólera desde 1 de outubro.

No boletim anterior, com dados até 5 de março, o acumulado era de 13.217 casos de cólera, que provocaram até então 28 mortos.