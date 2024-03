Papa Francisco lamenta o muito que falta para reconhecer igual dignidade da mulher

"Expresso a minha proximidade a todas as mulheres, especialmente àquelas cuja dignidade não é respeitada", refere.

O Papa Francisco lamentou este domingo durante a oração do Angelus que ainda haja "muito a fazer" no mundo "para reconhecer a igual dignidade das mulheres".

"Expresso a minha proximidade a todas as mulheres, especialmente àquelas cuja dignidade não é respeitada. Ainda há muito a fazer para reconhecer a igual dignidade das mulheres", disse Francisco, à janela do seu gabinete privado no Palácio Apostólico.

O Papa também denunciou a situação no Haiti e expressou a sua proximidade ao "querido povo haitiano, que tanto sofre há anos". E apelou ao fim de "toda a violência e a que todos deem o seu contributo para o crescimento da paz e da reconciliação no país, com o apoio das instituições internacionais".