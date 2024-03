Circulação esteve cortada durante cerca de cinco horas.

Um camião, que transportava três carros, tombou no meio do IC8, em Figueiró dos Vinhos, ao início da tarde deste domingo. O alerta foi dado por volta das 12h00, tendo o acidente corrido ao quilómetro 74.O trânsito esteve cortado em ambos os sentidos durante cerca de cinco horas e foi normalizado depois das 17h00.Ao que oapurou, apesar do aparato, não há indicação de feridos.