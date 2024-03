Dengue infetou duas mil pessoas no Rio de Janeiro nas últimas 24 horas

Cidade atingiu as 56 928 infeções confirmadas desde o início deste ano.

A cidade brasileira do Rio de Janeiro registou nas últimas 24 horas mais duas mil novas infeções pela Dengue, evidenciando a forte intensidade com que essa doença se está a alastrar. O número foi coletado pela Secretaria Municipal de Saúde e divulgado no relatório parcial emitido este sábado.

Com esses novos casos, a cidade atingiu as 56 928 infeções confirmadas desde o início deste ano. A cidade, que em fevereiro decretou Estado de Emergência em Saúde, regista isoladamente mais da metade de todos os casos de Dengue já confirmados no estado do Rio de Janeiro, que somam 107 833.

Até agora, em todo o estado do Rio de Janeiro já foram confirmadas 26 mortes decorrentes da doença, estando outras 72 sob suspeita. Entre as 92 cidades do estado, Rio de Janeiro, Volta Redonda e Resende são as que registaram maior número de óbitos provocados pela Dengue, mas há registo de óbitos também em outros 13 municípios.

Além do Rio de Janeiro, um dos mais atingidos pela epidemia de Dengue que o governo de Lula da Silva continua a chamar de "surtos localizados", outros 5 dos 27 estados brasileiros já contabilizam até agora mais casos da doença do que o verificado em todo o ano passado. São eles Amazonas e Amapá, no extremo norte do país, Goiás e Brasília, no centro-oeste, e São Paulo, no sudeste, mas há números muito elevados também nos estados do Acre, na Amazónia, em Minas Gerais, sudeste, e no Paraná, no sul.