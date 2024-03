Polícia retira 34 cadáveres guardados de forma indevida em agência funerária em Inglaterra

Duas pessoas foram detidas.

A polícia inglesa retirou 34 cadáveres que estavam guardados de forma indevida numa agência funerária no norte do país. Uma mulher, de 23 anos, e um homem, de 46, foram detidos por suspeita de impedimento de enterro e fraude.Segundo a Sky News, os corpos foram transportados de uma das três sedes da Legacy Funeral Directors para uma casa mortuária, para que fossem efetuados os procedimentos formais de identificação.As autoridades foram acionadas depois de terem chegado diversas denúncias sobre "uma preocupação com os cuidados prestados aos falecidos". A agência funerária é acusada de negligência no processo de armazenamento dos cadáveres. Duas das sedes da mesma empresa continuam a ser alvo de buscas."Já foram realizados numerosos inquéritos para apurar os pormenores exatos, a preocupação e as circunstâncias", avançou a polícia de Humberside em comunicado.