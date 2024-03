Encontrados restos mortais de jovem desaparecida há quase duas décadas em parque de autocaravanas na Flórida

Autumn McClure desapareceu em maio de 2004 para ir morar com duas pessoas com quem mantinha uma relação.

Restos mortais encontrados num parque de autocaravanas em Ormond Beach, na Flórida, pertencem a uma jovem que desapareceu há cerca de 20 anos. Autumn McClure foi morta por um homem de 31 anos com quem mantinha uma relação amorosa.Segundo a Fox News, que cita o departamento da polícia de Volusia, o ADN extraído dos ossos recuperados no local permitiu a que as autoridades chegassem ao perfil da rapariga de 16 anos, cujo desaparecimento foi reportado em maio de 2004.O namorado de Autumn McClure disse que viu a jovem pela última vez a entrar no carro de uma mulher, chamada Jessica Freeman.Com a pista, os investigadores descobriram Jessica Freeman trabalhava num supermercado e que estava a viver com Brian Donley, o namorado, e com Autumn McClure. Os três estavam numa relação amorosa.Depois de serem interrogados pela polícia, Jessica e Brian admitiram que ficaram com a jovem por um curto período de tempo, mas garantiram não ter mais informações sobre o paradeiro da rapariga.O caso permaneceu sem resolução por quase duas décadas, mas em 2021 a polícia recebeu uma denúncia que referia que Autumn McClure tinha sido morta por Brian Donley. Com a informação, a investigação foi reaberta e foram descobertas novas provas.Jessica Freeman confessou que viu o namorado a sufocar Automn na casa de banho e que quando tentou intervir a jovem já estava sem vida.No mês passado, a polícia obteve permissão para fazer escavações no local onde a jovem morou com Jessica Freeman e Brian Donley. Os restos mortais foram encontrados envolvidos em cimento.Brian Donley morreu em 2022 durante uma cirurgia. Jeesica Freeman não chegou a ser acusada de participação no crime.