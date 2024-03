Famosos vão às urnas e deixam apelo ao voto no Instagram

Várias figuras públicas utilizaram as redes sociais para apelar ao voto nas Eleições Legislativas deste domingo. Influencers, atores, humoristas e apresentadores de televisão partilharam imagens do momento em que exerceram o direito de voto.

A apresentadora de televisão Catarina Furtado fez duas publicações no Instagram, uma no sábado, onde deixou um texto a apelar ao voto dos portugueses: "vão às urnas e sintam o poder da vossa escolha consciente".

Este domingo, a apresentadora fez uma outra publicação com uma fotografia do boletim de voto e escreveu: "absolutamente fundamental não deixarmos que votem por nós".O humorista Nuno Markl fez também uma publicação no Instagram em que relata pouco movimento no local onde votou e pede aos portugueses que se dirijam às urnas: "ide votar".Margarida Corceiro publicou um 'story' no Instagram logo pela manhã, onde mostrava o boletim de voto. O mesmo fez o casal Lourenço Ortigão e Kelly Bailey e a atriz Sara Prata.O apresentar de televisão Cláudio Ramos apelou ao voto dos portugueses com dois 'stories'.As urnas encerraram às 19h.