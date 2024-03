"Estamos disponíveis para integrar o Governo": André Ventura celebra "grande resultado" e "vitória da direita"

Foram ouvidos palmas e gritos entre os apoiantes que acompanham a noite eleitoral do partido.

Palmas e gritos de "Chega, Chega" foram ouvidos este domingo entre os apoiantes que acompanham a noite eleitoral do partido, com o líder parlamentar a salientar que as projeções indicam um "grande resultado" e uma "vitória da direita".

"Estamos perante uma noite histórica. As primeiras projeções indicam isso mesmo, indicam que em Portugal vai haver uma viragem, vai haver uma vitória da direita, e vai haver um grande resultado do Chega", afirmou Pedro Pinto.





"Estamos disponíveis para integrar o Governo", disse, mas acrescenta que ainda não falou com Montenegro.

Na sala do hotel em Lisboa que o Chega escolheu para acompanhar a noite eleitoral estão maioritariamente jornalistas e algumas dezenas de apoiantes, que se concentraram às 20h00 junto aos dois televisores para acompanhar as primeiras projeções, que dão a vitória à Aliança Democrática (coligação PSD/CDS-PP/PPM).

Quando foram apresentados os dados relativos ao Chega, que apontam um crescimento do partido, os apoiantes bateram palmas e gritaram "Chega, Chega, Chega" e "Portugal, Portugal, Portugal", fazendo o "V" de vitória com os dedos.

Ouviram-se também comentários como "é o Chega que faz a diferença" ou "sem o Chega não há maioria de direita".