“Nunca mais fui o mesmo depois de ter legionela”: Luís Mendanha foi um dos 88 infetados em 2020

Luís Mendanha foi dos doentes mais novos com legionela, em 2020. Tinha 48 anos e foi uma das 88 pessoas infetadas no surto de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Matosinhos, que fez 15 vítimas mortais. A investigação às mortes foi arquivada, por falta de provas. “Jogava futebol, praticava defesa pessoal, fazia muito desporto e caminhadas longas. Era uma pessoa muito ativa, mas agora nem as escadas consigo subir sem me cansar. Tenho muita falta de ar. Nunca mais fui o mesmo após ter legionela”, disse o carpinteiro, que esteve 10 dias internado.Saiba mais no