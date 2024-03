Autoeuropa dá prémios até 6 mil euros em três anos

Os trabalhadores da Autoeuropa poderão receber seis mil euros em prémios até 2026, no âmbito do pré-acordo. Quanto ao aumento salarial para este ano, foi fixado em 6,8%, num mínimo de 100 euros, com o fim das negociações entre a administração e a Comissão de Trabalhadores (CT). Os prémios resultantes desta negociação (prémio de objetivos, majoração 2024, prémio de lançamento de novo modelo automóvel) poderão nos três anos atingir cerca de seis mil euros, de acordo com um comunicado da CT.Saiba mais no