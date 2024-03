Kiev critica Papa Francisco por sugerir rendição

A Ucrânia criticou este domingo o Papa Francisco por sugerir numa entrevista que Kiev deve “hastear a bandeira branca” e negociar com a Rússia.





“A nossa única bandeira é amarela e azul. Esta é a bandeira pela qual vivemos, morremos e vencemos. Nunca iremos hastear qualquer outra bandeira”, afirmou o MNE ucraniano, Dmytro Kuleba, exortando o Papa a “colocar-se do lado do bem”. “No que diz respeito a bandeiras brancas, sabemos bem qual foi a estratégia do Vaticano na primeira metade do século vinte. Esperamos que não repita os erros do passado”, sublinhou.