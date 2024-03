Incêndio que matou dez pessoas em Valência foi provocado por um eletrodoméstico de cozinha

A

s autoridades espanholas anunciaram, esta segunda-feira, que o incêndio que matou dez pessoas num prédio de Valência foi causado por um eletrodoméstico de cozinha e não pelo motor de um toldo de uma varanda, como anteriormente tinha sido dito, refere o El Mundo.Segundo o jornal espanhol, a informação foi avançada pela delegada do Governo da Comunidade Valenciana Pilar Bernabé, que afirma que as investigações da Polícia Nacional apontam a hipótese do eletrodoméstico como a mais provável.

Na sexta-feira, o juiz tinha aberto o processo judicial relativo ao incêndio no maior edifício de Valência, mas revelou não haver indícios de crime. Acrescenta que se tratou apenas de um "acidente fortuito" e, por isso, o caso foi arquivado.A delegada explica que as seguradoras podem agora realizar os trabalhos que necessitam dentro do edifício para que as pessoas afetadas pelo incêndio "possam recomeçar o seu projeto de vida", uma vez que foram descartados "indícios criminais".