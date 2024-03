Afinal John Cena não estava completamente nu na entrega do prémio de Melhor Figurino nos Óscares

Ator e lutador do WWE apareceu com o envelope a cobrir as partes íntimas.

John Cena, ator e estrela da WWE de 46 anos, apareceu 'nu' para entregar o prémio de Melhor Figurino na 96ª edição dos Óscares, no palco do Dolby Theatre, em Hollywood, este domingo, avança o DailyMail. No entanto, imagens dos bastidores do evento revelaram que o ator tinha umas cuecas sem laterais para cobrir as partes íntimas."Já imaginaram se um homem nu atravessasse o palco hoje?", pergunta o apresentador Jimmy Kimmel. "Tu lutas nu, porque não?", diz, apontando para John Cena.Ao que o lutador responde que não "luta nu", mas sim "de calções de banho". Acabou, no entanto, por entrar em palco com o envelope para Melhor Figurino, a cobrir as partes íntimas."Os fatos são muito importantes, talvez a coisa mais importante que existe", refere John Cena. Contudo, reconheceu que não era capaz de abrir o envelope, altura em que Kimmel assumiu o controlo da situação.