Trio detido por agredir, esfaquear e roubar homem no Porto

Três homens foram detidos, na passada noite de domingo, pela PSP do Porto, por terem agredido, esfaqueado e roubado, um outro homem.Os suspeitos, com idades entre os 24 e os 29 anos, de nacionalidade argelina, abordaram a vítima, cerca das 23h00, na avenida Fernão Magalhães.Os assaltantes esfaquearam o homem numa nádega e escaparam com o boné da vítima. Os suspeitos foram detidos pela Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 1°Divisão. O homem foi hospitalizado.Os suspeitos são presentes, esta segunda-feira, a um juiz de instrução criminal do tribunal do Porto. No final do primeiro interrogatório judicial ficarão a conhecer as medidas de coação.