CMTV com recorde de 2,9 milhões de espectadores na noite eleitoral

Registou uma média de 347 mil pessoas a cada minuto.

Quase dois milhões e 900 mil pessoas acompanharam a noite eleitoral na. Esta foi a audiência total da emissão especial da televisão do '', que foi líder no cabo e teve vários momentos de liderança absoluta, à frente de RTP1, SIC e TVI.Com uma média de 347 mil pessoas a cada minuto, a noite eleitoral daconseguiu assim crescer perto de 47% face aos números registados a 30 de janeiro de 2022, nas últimas eleições legislativas.O share médio diário, de 7,6%, permitiu àsuperiorizar-se de forma clara à SIC Notícias, que registou 4,2%, e à CNN, que ficou ainda mais atrás, apenas com 3,5%.A emissão eleitoral dafoi realizada em seis estúdios, um dos quais em estreia absoluta, com diretos de todas as sedes de campanha e envolveu mais de 200 profissionais.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK. A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.