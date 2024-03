Fernando Madureira vai manter-se em prisão preventiva

Sandra terá contribuído para a recusa do tribunal de colocar o marido em prisão domiciliária.

A juíza do processo recusa libertar Fernando Madureira, chefe da claque 'Super Dragões', e o comportamento da mulher, Sandra, terá contribuído para a recusa do tribunal de colocar Fernando em prisão domiciliária.

Sandra desrespeitou as medidas de coação impostas pelo juiz Pedro Miguel Vieira. Além de estar obrigada a apresentar-se três vezes por semana no posto policial mais perto da sua casa, Sandra está proibida de contactar, por qualquer meio, incluindo mensagens escritas, qualquer interveniente do processo ou membro da direção dos 'Super Dragões'. Ora, a mulher de Fernando Madureira comentou pelo menos uma publicação de 'Lipinho', que chefia a claque nos jogos do FC Porto na ausência de 'Macaco'.

No primeiro interrogatório da Operação Pretoriano, o juiz de instrução tinha admitido que podia alterar a prisão preventiva, se Fernando Madureira mudasse a morada, se não houvesse alarme social, nem perturbação do inquérito. Foi pedido um relatório social, Fernando Madureira forneceu uma morada fora do Grande Porto, mas a decisão da juíza é a de manter Madureira em prisão preventiva.