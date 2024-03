Reclusa presa há três dias foge da cadeia de Tires

Mulher saltou uma rede com a ajuda de uma cadeira.

Uma reclusa fugiu da cadeia de Tires na manhã desta segunda-feira. Tem 42 anos e residia na zona de São Domingos de Rana, estando agora a ser procurada pelas autoridades.

Não foi possível apurar, para já, os motivos da detenção.





A mulher estava em prisão preventiva desde sexta-feira, mas conseguiu saltar uma rede com a ajuda de uma cadeira, aproveitando depois um portão aberto devido a obras que decorrem na cadeia e à fraca vigilância."O Sindicato tem vindo a alertar para a falta de segurança dos estabelecimentos prisionais. Aqui está a prova. Andamos a brincar às cadeias", alerta o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Frederico Morais.

O CM tentou obter esclarecimentos junto da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais mas não obteve ainda resposta.