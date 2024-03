Aluno judeu recebido com desenhos suásticos em colégio de elite de São Paulo

Pais ponderam recorrer à justiça.

Um estudante judeu de 15 anos foi recebido numa sala de aula por colegas de turma com desenhos de suásticas espalhados pela turma numa das escolas mais exclusivas e caras da cidade brasileira de São Paulo, a Beacon School. O ataque anti-semita, que repercutiu na imprensa brasileira, foi perpetrado pelo menos por seis colegas do adolescente, que mudou para aquele colégio de elite recentemente.

Além de espalharem desenhos de suásticas pela sala, os colegas do adolescente judeu ainda reforçaram o ataque anti-semita cantando parte do hino da Juventude Hitleriana. O estudante, alvo da manifestação de intolerância, deixou a sala, foi para casa muito abalado e denunciou o caso aos pais, que exigiram providências ao colégio.

Os seis alunos envolvidos no ataque anti-semita ficaram suspensos durante dois dias, sendo a decisão classificada nos corredores da escola como uma folga bem vinda. Face ao castigo, os pais do aluno pensam recorrer à justiça para, no mínimo, conseguirem a expulsão dos alunos da escola, uma vez que o filho não quer voltar às aulas enquanto os agressores permanecerem na instituição.



Alunos do Beacon School contaram sob anonimato que o ato contra o o novo aluno não foi um episódio isolado e que vários alunos judeus já foram recebidos por colegas com saudações nazis ao chegarem às aulas. Ainda de acordo com os estudantes, os atos anti-semitas e racistas não são uma exclusividade da Beacon.



Antes pelo contrário, repetem-se cada vez com mais intensidade em outras escolas onde os habitantes mais ricos da maior cidade do Brasil têm os filhos a estudar. Geralmente, quando há denúncias, os agressores são punidos apenas com advertências verbais.